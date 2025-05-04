По данным THR, кинокомикс будет включать 3-4 членов команды

Райан Рейнольдс снова вернется в киновселенную Marvel в роли Дэдпула, но на этот раз он займет более важную роль. Портал The Hollywood Reporter сообщил, что Рейнольдс в настоящее время пишет сценарий для командного фильма с участием Дэдпула и персонажей из команды Людей Икс.

Насколько известно, на данный момент Райан Рейнольдс не представил фильм боссам Marvel Studios, поскольку актер еще не завершил проект, но он уже работает над различными идеями для фильма. Хотя точно ничего не известно, можно с уверенностью предположить, что мы увидим Гамбита Ченнинга Татума и Росомаху Хью Джекмана.

В фильме сам Дэдпул будет играть второстепенную роль, а другие персонажи Людей Икс станут основными героями. Один источник предполагает, что Рейнольдс общался с актрисой Синтией Эриво, которая выразила заинтересованность в том, чтобы сыграть Шторм в киновселенной Marvel.

Также известно, что этот фильм от Рейнольдса разрабатывается обособленно от глобальных планов Кевина Файги. Потенциальный кроссовер не будет связан с новым фильмом о Людях Икс, сценарий которому пишет Майк Лесли. Фанаты рады такому стечению обстоятельств, поскольку пока идёт акцент на мультивселенной, можно делать фансервисные фильмы с участием всем известных актеров. После «Секретных войн» киновселенную ждет мягкая перезагрузка и к такому подходу будут большие вопросы в дальнейшем.

Данный проект может выйти между грядущими кроссоверами «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны», так как сейчас между ними числится лишь «Человек-паук 4». Обычно Marvel не делает таких больших перерывов между своими фильмами.

Первый фильм с участием Дэдпула в рамках киновселенной Marvel – «Дэдпул и Росомаха» прошлым летом собрал более миллиарда долларов по всему миру. Фильм стал самым кассовым фильмом в истории с рейтингом R.