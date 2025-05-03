Всеми любимый Том Хендерсон поделился подробностями о дорожной карте Assassin's Creed.

Известный журналист и авторитетный инсайдер Том Хэндерсон поделился с аудиторией информацией, которая касается будущего серии Assassin's Creed. По его словам, на данный момент у Ubisoft есть стратегия по развитию серии на ближайшие шесть лет, в рамках которой планируется выход 9 игр: 2 RPG, 3 ремейка, 1 «маленькая игра», 2 многопользовательские игры и 1 мобильная игра.

План Ubisoft заключается в том, чтобы использовать по максимуму бренд Assassin's Creed, давая игрокам как можно больше новых впечатлений. Игры, которые отмечены как RPG (игры как AC: Shadows, AC: Valhalla и прочие) планируют традиционно выпускать каждые 2-3 года, а остальные игры будут выходить в перерывах между ними.

Сейчас список релизов от ближайших к самым дальним такой:

Jade – мобильная игра в серии Assassin's Creed, действие которой происходит в Китае, игра планируется к выпуску после Shadows.

Invictus – сессионная Assassin's Creed в стиле популярной игры Fall Guy's на 16 человек. В случае успеха планируется поддержка в течение 5 лет.

Obsidian – ремейк Assassin's Creed Black Flag, который планируют выпустить вместе с Invictus.

Hexe (ранее NEO) – планируется выпустить после окончания поддержки Shadows. Shadows планируется иметь около 2 лет поддержки DLC, а Hexe будет иметь 1 год поддержки DLC.

Scarlet – это следующая большая RPG после Shadows, которая выйдет после окончания поддержки Hexe. Хендерсон предполагает, что действие игры будет происходить в трех разных местах: Индия, Средиземноморье и Империя ацтеков.

Stardust – это второй ремейк Ubisoft в разработке, который поступит в производство после релиза Obsidian. В настоящее время неизвестно, что это за ремейк.

Emerald – следующая мультиплеерная игра на 5 лет при успехе, которая выйдет спустя пару месяцев после Stardust. Есть два варианта того, что это: PvE-игра с подзаголовком Raid или неизвестная онлайн игра Echoes. Одну из них точно отменили.

RPG3 – третья RPG в планах, у которой пока нет ни темы, ни студии, ничего. Только известно о релизе после двух лет поддержки Scarlet.

Remake3 – также не имеет определенного кодового названия и разработчика, но это будет ремейк, который выйдет примерно через год после выхода RPG3.

Таким образом, план Ubisoft нацелен примерно до 2031 года.