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Amogus54
Microsoft объявила о повышении цен на консоли Xbox, аксессуары к ним и некоторые игры
Компания анонсировала рост цен на все, кроме подписки Xbox Game Pass

Ранее в сети появлялись утечки из различных магазинов, которые сообщали о повышении цен на Xbox Series X/S в Европе.

Компания Microsoft выступила с официальным заявлением, которое касается ценовой политики игрового направления. В ближайшее время консоли Xbox теперь станут дороже по всему миру. Так, например, цена на Xbox Series X будет составлять 599 евро, что на 50 евро больше, чем она стоит сейчас. Более простая модель Xbox Series S на 512 ГБ также поднимется в цене на 50 евро. В США Xbox Series X будет стоить вовсе на целых 100 долларов дороже.

Изменения в ценовой политике также коснутся и игр. Цены на некоторые предстоящие игры Xbox вырастут до $80, но уже продающиеся игры в цене не изменятся. Новая цена будет введена к моменту выхода Call of Duty 2025.

Представитель Microsoft признал, что изменение цен было «сложным», но отражало «рыночные условия» и растущие затраты на разработку. 

«С 1 мая мы скорректировали рекомендуемые розничные цены на наши консоли и контроллеры по всему миру», — сказал представитель Microsoft.  

Рост цен пока что не будет касаться игровой подписки Xbox Game Pass. Однако представитель Microsoft не уточнял, планируются ли изменения в дальнейшем.

Ранее Nintendo также выступала с намерениями продавать новые игры для Switch 2 по цене в 80 долларов. По всей видимости, стоит ожидать подобного заявления и от Sony.

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#microsoft #новости игр #новости игровой индустрии #xbox #xbox game pass #xbox series
Источник: eurogamer.net
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Каспер
20:28
Мне зачем спорить. выше писал. или ослеп мне не 6600 не 3050 и даже 7900хтх не нужно.
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Ненавижу Bernigan'a
20:27
ты себя спроси .почему ты ту сидишь чушпанилко )))закредитованный глиномес еще чет вякает
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Каспер
20:26
Так хули тут сидишь и споришь у-е-б-а-н.
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Ненавижу Bernigan'a
20:24
Дурачек кредитный,мне она вообще не впилась,зато у меня есть не ипотечная квартира,нормальная машина .а ты сиди в кредитах но с мылососм ,реально поколение придурокв зумеров выросло.народилось кретино...
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Алексей Ланин
20:23
Данта опять бредит....
Про Xbox One с Kinect — от концепции Дона Маттрика до реалий Фила Спенсера
Каспер
20:23
И что что внуки ума у тебя ноль в жизни нечего не добился если карта у тебя позорная 6600.
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Ненавижу Bernigan'a
20:20
вот у тебя то никакой ,а у меня внуки уже,иди берни содомируй,кловун.тебе еще кредит платить за свою мыловарню.чушпанилко.ты реально смешнее бернигана
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Ненавижу Bernigan'a
20:19
Это Китя Непранов -больной на голову
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Каспер
20:19
у тебя если карта 6600 какая у тебя баба. Ты же ущемлённый во всем. Жизнь одна бери от жизни все.
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Дмитрий Вахрушев
20:17
Смотрится вкусно, похоже пошла мода на дерево и минимализм
Lian Li запустила продажи корпусов LANCOOL 217 с отделкой из дерева по цене 100 долларов
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