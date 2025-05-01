Компания анонсировала рост цен на все, кроме подписки Xbox Game Pass

Ранее в сети появлялись утечки из различных магазинов, которые сообщали о повышении цен на Xbox Series X/S в Европе.

Компания Microsoft выступила с официальным заявлением, которое касается ценовой политики игрового направления. В ближайшее время консоли Xbox теперь станут дороже по всему миру. Так, например, цена на Xbox Series X будет составлять 599 евро, что на 50 евро больше, чем она стоит сейчас. Более простая модель Xbox Series S на 512 ГБ также поднимется в цене на 50 евро. В США Xbox Series X будет стоить вовсе на целых 100 долларов дороже.

Изменения в ценовой политике также коснутся и игр. Цены на некоторые предстоящие игры Xbox вырастут до $80, но уже продающиеся игры в цене не изменятся. Новая цена будет введена к моменту выхода Call of Duty 2025.

Представитель Microsoft признал, что изменение цен было «сложным», но отражало «рыночные условия» и растущие затраты на разработку.

«С 1 мая мы скорректировали рекомендуемые розничные цены на наши консоли и контроллеры по всему миру», — сказал представитель Microsoft.

Рост цен пока что не будет касаться игровой подписки Xbox Game Pass. Однако представитель Microsoft не уточнял, планируются ли изменения в дальнейшем.

Ранее Nintendo также выступала с намерениями продавать новые игры для Switch 2 по цене в 80 долларов. По всей видимости, стоит ожидать подобного заявления и от Sony.