Krafton поделилась информацией в отчёте для инвесторов

Корейская компания Krafton опубликовала новый отчет для инвесторов, в котором рассказала о своих планах на нашумевший симулятор жизни InZOI, которого называли “убийцей Sims”. Несмотря на свой громкий статус и навязывание конкуренции Electronic Arts с её The Sims, игра не смогла сразу удержать множество геймеров и начала быстро терять аудиторию из-за небольшого объема внутриигрового контента.

Разработчики из Krafton заявили о выходе из раннего доступа в релиз в 2026 году, а также на этот год запланирован релиз на консоли – PlayStation 5, Xbox Series X/S. Помимо этого, ранее студия говорила о потенциальной возможности выпустить игру и на Nintendo Switch 2, если получится оптимизировать проект.

Команда inZOI рассматривает возможность портирования игры на Switch 2, но не уверена в успехе. Если производительность консоли окажется на уровне ноутбучной RTX 2050, порт будет возможен, но с трудом.

Сама же консоль Nintendo Switch 2 планируется к выходу 5 июня 2025 года, но оптимизация игры под неё требует дополнительного времени.