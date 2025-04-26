Capcom поблагодарила игроков за поддержку серии.

Недавно Capcom поделилась с игроками статистикой по продажам игр серии Resident Evil. Вот так выглядят официальные данные:

Resident Evil 4 продалась тиражом более 10 млн копий

RE7: Biohazard и RE2 Remake — суммарно более 15 млн копий

Resident Evil: Village — более 11 млн копий

Resident Evil 3 Remake — более 10 млн копий

Таким образом, все игры серии Resident Evil продались общим тиражом в 167 миллионов копий. Компания опубликовала поздравительный ролик в честь этого, где поблагодарила игроков за долгие годы поддержки. Внимательные игроки обратили внимание на концовку ролика, где на знаке написаны слова благодарности.

В самой игре, само собой, таких слов не было, но не только это удивило игроков. Если повернуть данный знак на 90 градусов, то получится римская цифра 9 – IX, что, может, намекать на Resident Evil 9. Данное действие может быть первым официальным намеком на новую номерную часть серии игр.

Слухи о Resident Evil 9 ходят уже довольно давно. Недавно инсайдер Dusk Golem заявил, что следующая часть внесет существенные изменения и станет «переосмыслением серии», как Resident Evil 4 и 7 в своё время.

Конечно, это может быть лишь домыслами от игроков, которые удобно ложатся в идею о скором выходе девятой части, поэтому воспринимать эту информацию стоит с долей скепсиса.