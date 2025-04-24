При включенном сглаживании DLAA и High пресете настроек рассчитывать стоит только на 30 кадров.

Популярный техноблогер с канала RandomGaminginHD провел сравнительное тестирование популярной видеокарты среднего ценового сегмента RTX 4060 при различных настройках графики в новинке The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Согласно данным Steam, RTX 4060 является второй самой популярной видеокартой у геймеров, уступающей только своему аналогу из прошлого поколения RTX 3060. В связи с этим, встает острый вопрос об оптимизации проекта под народные видеокарты для комфортной игры в самом популярном разрешении.

Проведя тестирование в разрешении 1080p, блогер получил следующие данные:

На самых высоких настройках без DLSS, со сглаживанием DLAA и включенным Lumen RT видеокарта показывает средний результат порядка 28-30 кадров в секунду с просадками 0.1% до 6 FPS.

На аналогичных настройках но без Lumen RT производительность вырастает до 35 FPS с таким же уровнем просадок.

Добиться среднего значения в 60 FPS без прибегания к помощи апскейлеров получится только при среднем пресете настроек с DLAA.

Если вас не пугает включение DLSS при 1080p, то можно добиться более 70 кадров в секунду на высоких настройках. Настройка DLSS находилась на "качество".

В оригинальной The Elder Scrolls IV: Oblivion 2006 года RTX 4060 демонстрирует впечатляющие 300 FPS. Приблизиться к такому значению с такой видеокартой в ремастере практически нереально. Используя минимальные настройки и DLSS на "ультра-производительность" получилось достичь чуть более чем 100 кадров в секунду.