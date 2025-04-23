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Amogus54
У The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered онлайн в 120 тысяч в Steam
Данного результата удалось добиться всего за несколько часов.

Официальный анонс долгожданного ремастера The Elder Scrolls IV: Oblivion и последующий выход игры в тот же день привлекли внимание большого количества игроков по всему миру. Согласно информации, полученной с сайта SteamDB, в игре на момент написания материала находится более 120 тысяч игроков, а ведь у игры не было полноценной рекламной кампании. Саму игру слили на торрент-сайты одновременно с релизом.

Игра имеет "Очень положительную оценку" в Steam, около 86% положительных отзывов. Игроки пишут, что рады вернуться в игру своего детства и дают положительные отзывы. Игра предоставляет возможность вернуться в Сиродил с обновленной графикой и улучшенным интерфейсом. Однако в игре нет русской локализации. Критикующие пишут о том, что в игре, местами, хромает производительность, несмотря на довольно щадящие системные требования для игры на Unreal Engine 5 в 2025 году.

Игра продается по цене в 49.99 долларов США.

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#steam #valve #новости игр #новости игровой индустрии #the elder scrolls #the elder scrolls iv oblivion #the elder scrolls iv oblivion remastered #the elder scrolls iv
Источник: steamdb.info
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