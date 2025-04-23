Хидео Кодзима дал сыграть в игру журналистам





Легендарный геймдиректор Хидео Кодзима вовсю готовит к выпуску свою новую игру – Death Stranding 2: On the Beach. Студия Kojima Productions провела закрытое мероприятие для журналистов, блогеров и другой игровой прессы.





По сообщениям Энди Робинсона из VGC и Джеффа Кили, популярных людей из игровой индустрии, посетителям мероприятия в Токио дали сыграть в Death Stranding 2: On the Beach, а сам ивент длился несколько дней. После завершения события журналисты взялись за написание первых обзоров, основанных на их уникальном опыте игры в таких условиях. Они будут опубликованы для всех уже 8 мая. Это довольно рано для игры, когда обзоры публикуются за полтора месяца до намеченной даты релиза. Такая политика в студии относительно работы с журналистами говорит о том, что разработчики уверены в технической составляющей студии.

Игра продолжит историю Сэма Портера Бриджеса, а также вернутся многие актеры, сыгравшие свои роли в оригинальной игре. Релиз Death Stranding 2 запланирован на 26 июня 2025 года только на PS5.