Об этом официально заявила сама Bethesda

Последние несколько дней стали настоящим праздником для фанатов The Elder Scrolls IV: Oblivion, поскольку самые разные источники, включая уважаемые игровые издания и инсайдеров различной степени авторитетности, говорили о грядущем релизе ремейка поистине легендарной игры. Большинство источников сошлось на мнении, что игру выпустят уже сегодня в 19:00 по московскому времени. Однако на деле оказалось не совсем так, и инсайдеры ошиблись всего лишь на один день.



Bethesda официально анонсировала показ игры на завтра в 18:00 по московскому времени на Twitch и YouTube. Компания показала арт игры с надписью "завтра", оставляя фанатов в ожидании еще на сутки. На Twitch уже появилась категория The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Стримеры уже запустили обратные отчеты и играют в оригинал в ожидании релиза.

Доподлинно известно лишь о том, что игра будет работать на движке Unreal Engine 5 и что это будет скорее полноценный ремейк с изменением геймплейных элементов, чем простой ремастер с обновленными текстурами. За разработку отвечают разработчики из Virtuos, известные по работе над грядущим ремейком Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, который выйдет 26 августа в этом году.

Сейчас остается только ждать прямой трансляции от Bethesda, во время которой мы узнаем все детали и, вероятнее всего, сможем купить игру в этот же день.