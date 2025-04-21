Инсайдеры рассказали также о размере игры

Слухи о секретной разработке и тихом запуске The Elder Scrolls IV: Oblivion ходят уже несколько месяцев, но за последние недели их стало настолько много, что многие с уверенностью говорят о грядущем шэдоу-дропе игры (одновременный анонс и релиз). Так, один из таких инсайдеров под ником Detective Seeds предоставил информацию о точном времени релиза игры. По его словам, игру анонсируют и выпустят сразу на все цифровые площадки (Steam, PlayStation Store, Xbox Store) уже сегодня в 19:00 по московскому времени. Данный инсайдер ранее сливал информацию, которая в будущем подтверждалась, а сейчас он опирается на техподдержку Xbox и инсайды из самой Bethesda.

Другие источники говорят о точном размере игры – ожидается, что объем дискового пространства, которое будет занимать TES IV: Oblivion ожидается приблизительно равным 120 гигабайтам. Это и не удивительно, ведь оригинальная игра довольно объемная, а учитывая тот факт, что ремейк разрабатывается на Unreal Engine 5 и будет иметь текстуры с высокой детализацией, то 120 гигабайт вполне ожидаемый результат.

В портфолио одного из сотрудников Virtuos Games, занимающейся разработкой нашли высококачественный рендер банок с зельями, что в очередной раз говорит о реальности скорого выхода игры. Из других источников известно, что игру разрабатывают с 2019 года и ожидается переработка практически каждого аспекта игры. Переделке будут подвержены интерфейс, графика и боевка, в том числе стрельба из лука. Ожидается, что боевая система ближнего боя была вдохновлена играми в жанре souls-like.

Напомним, что оригинальная игра вышла 19 лет назад. Выход ремейка вернёт в мир Обливиона старых игроков, а также даст возможность для нового поколения геймеров ознакомиться с классикой.











