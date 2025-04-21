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Amogus54
Fallout 3 Remake разрабатывается на движке Unreal Engine 5 от Epic Games
О новых деталях сообщает известный инсайдер eXtas1s

Пока все геймерское сообщество ожидает выхода ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion в ближайшее время, в сети начали активно обсуждать другой потенциальный ремейк игры от Bethesda – Fallout 3 Remake. Известный инсайдер eXtas1s, который специализируется на новостях по Xbox и чьи прогнозы часто сбываются, начал раскрывать подробности разработки Fallout 3 Remake.

Главной новостью, несомненно, является тот факт, что Fallout 3 Remake разрабатывается на движке Unreal Engine 5 от Epic Games, точно так же, как и TES IV: Oblivion Remake. Как и многие другие игры от Bethesda, оригинальная игра была разработана на проприетарном движке Creation Engine. Последняя игра студии – Starfield, вышедший в 2023 году, работал на Creation Engine, за что получил критику от игроков за постоянные загрузки и свою общую архаичность, несмотря на его обновленную версию. Если факт о разработке Fallout 3 Remake на Unreal Engine правдив, то вполне вероятен отказ Bethesda от своих разработок и переход на движок от Epic Games для The Elder Scrolls 6.

Несмотря на то, что инсайды eXtas1s часто сбывались, у источника были и неудачные предсказания, так что воспринимать эту информацию стоит с долей скепсиса. Также недавно появлялась информация от Кольта Иствуда, который заявил о выходе Fallout 5 не раньше 2030 года и о разработке спин-оффа в серии Fallout от Obsidian Entertainment.

Bethesda и Xbox не прокомментировали эту информацию. Официальных новостей стоит ожидать на ближайших игровых презентациях. Джефф Грабб сообщал о готовящемся мероприятии Xbox на этой неделе. 

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#новости игр #новости игровой индустрии #bethesda #fallout #fallout 3 #fallout 3 remake
Источник: youtube.com
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