Инсайдер Кольт Иствуд поделился новыми данными об игре.

Один из инсайдеров, Кольт Иствуд, поделился на своем YouTube канале новыми данными, которые касаются игр от Bethesda. Основной темой для обсуждения был Fallout 5, который, как сообщается, еще даже не находится в разработке, а находится на стадии предпродакшена, поскольку разработчики в Bethesda сосредоточены на создании The Elder Scrolls 6, которая была анонсирована в далеком 2018 году на игровой выставке E3. По словам популярного ютубера, ожидать новую RPG в постапокалипсисе стоит не раньше, чем в 2030 или 2031 году, поскольку выход игры могут замедлить и проблемы в разработке TES 6. Таким образом, пройдет более 15 лет между релизами Fallout 4 и Fallout 5.

Но есть и хорошие новости для фанатов серии. Как сообщается, Bethesda отдала разработчикам из Obsidian Entertainment разработку спин-оффа для Fallout 4 на подобии New Vegas. Поручать сторонним компаниям разрабатывать номерные части серии Bethesda не хотят.

Очевидно, что причиной такого долгого отсутствия новой части The Elder Scrolls или Fallout является Starfield, который вышел осенью 2023 года и был временным эксклюзивом Xbox и ПК.