Разработчики сказали, что детей в игре нет из-за риска жестокого обращения

Kingdom Come: Deliverance 2 от Warhorse Studios оказалась крайне успешным проектом, который установил новые стандарты для игр в жанре RPG и с открытым миром. Игра постепенно обрастает пост-релизным контентом, например, недавно появился хардкорный режим, который заставит вспотеть даже самых умелых игроков. Остальные DLC должны выйти по графику, согласно ранее представленной дорожной карте.

Как и многие игры с открытым миром, в Kingdom Come: Deliverance 2 нет детских персонажей, что несколько ломает степень погружения. Некоторые игроки выдвигали юмористические предположения о том, что детей еще не изобрели в 15 веке или что всех детей отправили работать в шахты. Но недавно исполнительный продюсер Kingdom Come: Deliverance 2 Мартин Клима раскрыл причину отсутствия в игре детей.

Проблема кроется в этических вопросах. Дело в том, что разработчики действительно хотели, чтобы в игре были дети; по мнению продюсера, их не хватает. Дети хорошо могли бы разбавить города. При разработке всегда подразумевается, что игроки будут вести себя хорошо, а большая часть игрового сообщества просто не в состоянии этого сделать. И это действительно так, взять к примеру Skyrim, в чистой версии которого с детьми можно только разговаривать. Однако в интернете есть большое количество модов, которые расширяют спектр взаимодействий. А видеоролики с демонстрацией новых возможностей набирают сотни тысяч просмотров.

Помимо этических проблем, компания могла столкнуться и с черным пиаром игры. Если бы в игре была возможность взаимодействовать с детьми на том же уровне, что и со взрослыми NPC, то это могло бы привлечь ненужное внимание к проекту.