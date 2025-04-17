Об этом сообщает авторитетное издание Insider Gaming

По сообщениям Тома Хендерсона, известного и авторитетного журналиста из Insider Gaming, чьи прогнозы часто сбываются, Ubisoft в данный момент ведет работу над новым проектом, который является очередной королевской битвой, сильно вдохновленной Apex Legends от Respawn Entertainment.

Согласно инсайду, игра разрабатывается под кодовым названием Scout и находится в разработке уже несколько лет. Ubisoft настолько сильно берет вдохновение от хита Electronic Arts, что готовит героев, которые являются полными аналогами Патфайндер, Рэйф, Лайфлайн из Apex Legends. Внутри компании даже используют арты из Apex Legends в качестве обложки проекта в рабочих материалах.

Один из источников внутри компании сообщает, что Ubisoft пытается сделать проект для игроков, которые теряют интерес и постепенно уходят из Apex Legends. По мнению французских издателей, на рынке еще есть место для очередной геройской королевской битвы.

Забавным является тот факт, что исследовательская команда внутри Ubisoft в курсе тренда на снижение интереса к таком жанру, поскольку сокращение игроков наблюдается во многих схожих играх. Несмотря на это, издатель дал добро на разработку Scout. Сами EA также знают об этой тенденции и попытается вернуть игроков в проект с обновлением Apex Legends 2.0.

Всем известно, что Ubisoft уже пыталась сделать свою успешную королевскую битку в 2020 году, когда они запустили Hyperscape, а затем остановили поддержку спустя 1,5 года. С тех пор Ubisoft отменила разработку около десятка подобных проектов на разных стадиях разработки.