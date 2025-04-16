Компания уникальным образом избавляется от старого оборудования

В честь приближающегося юбилея выпуска игры The Elder Scrolls Online на консолях PlayStation 4 и Xbox One, Bethesda решила порадовать самых преданных фанатов игры.

Bethesda выпустила уникальный набор, состоящий из лимитированной настенной таблички и плашки оперативной памяти, которая работала в старых серверах игры с самого запуска. Каким объемом памяти обладает каждая планка ОЗУ, на данный момент не сообщается. Скорее всего, об этом станет известно позже, либо об этом расскажут уже непосредственные владельцы таких экземпляров. Некоторые игроки уже шутят, что у компании закончились деньги и она распродает старое оборудование.

На табличке красуется золотая гравировка, а выпущено таких комплектов будет всего 2000 штук. Продаваться набор из таблички и планки памяти будет за 110 долларов США. Каждая табличка имеет сертификат подлинности, который подписан лично директором студии ZeniMax, разработавшей игру. Напомним, что Bethesda выступила в качестве издателя игры.

Выход данного комплекта по The Elder Scrolls Online ожидается в июле этого года.