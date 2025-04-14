Полная презентация игры состоится 19 апреля.

Неожиданно для всех Electronic Arts представила новый проект по вселенной «Звёздных войн» – пошаговую стратегию Star Wars Zero Company и представила ключевой арт игры. Известно, что за разработку отвечают Bit Reactor и Respawn. Игра была анонсирована в начале 2022 года, и это первая официальная информация о ней спустя три года. Ранее в марте в сети всплывали слитые кадры геймплея, где были представлены астродроиды и известный персонаж – Бо-Катан Крайз. Так что можно предполагать, что события развернутся в период Войн клонов.

Больше информации об игре обещают представить совсем скоро – 19 апреля во время фестиваля, посвященному франшизе «Звёздных войн», который состоится в Японии. Никакой другой информации на сайте не представлено, но стоит предполагать, что игра выйдет на всех современных платформах – ПК, Xbox Series и Playstation 5, не исключен и релиз на Nintendo Switch 2 в будущем.

Bit Reactor участвовала в разработке таких игр как XCOM, Sid Meier's Civilization, Gears of War и Elders Scrolls Online. Respawn, выступающая в качестве продюсера проекта, известна, прежде всего, за Titanfall, Apex Legends и две части Star Wars Jedi.