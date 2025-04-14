Игру Metro 2033 Redux раздают за 0 рублей

В Steam стартовала раздача игры Metro 2033 Redux, которая продлится до утра 16 апреля включительно. На игру действует скидка 100%, без скидки игра стоит 1300 рублей. Помимо версии из магазина Valve, игру можно забрать бесплатно в GOG и на платформе Xbox. Выбор платформ для раздачи именно такой, потому что оригинальная игра выходила весной 2010 года именно для Windows и Xbox 360.

Metro 2033 Redux представляет собой улучшенную версию игры, ремастер вышел в свет спустя 4 года после релиза оригинала – летом 2014 года. Несмотря на то, что с подзаголовком Redux выходили две игры в составе сборника, Metro: Last Light, вторую часть игры забрать бесплатно не получится.

Оригинальная игра вышла в 2010 году и полюбилась как критикам, так и простым геймерам, особенно на просторах стран бывшего СССР, поскольку события игры происходят в Москве в условиях пост-апокалипсиса.

Ограничений по региону Steam у игры нет, получить копию смогут все пользователи из России и Беларуси.