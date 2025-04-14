Северус Снейп сыграет темнокожий актер

HBO анонсировала в 2024 году свой новый проект по вселенной Гарри Поттера, который на этот раз предстанет перед зрителями в качестве сериала. Сегодня официально стало известно об основных актерах, которые воплотят на малых экранах персонажей из книг.

Список анонсированных актеров на данный момент выглядит следующим образом:

Джон Литгоу — Альбус Дамблдор

Джанет Мактир — Минерва Макгонагалл

Паапа Эссииду — Северус Снейп

Ник Фрост — Рубеус Хагрид

Люк Таллон — Квиринус Квиррелл

Пол Уайтхаус — Аргус Филч

Актерский состав действительно впечатляет, поскольку в сериале задействованы люди, которые имеют множество наград и номинаций на различные престижные премии, такие как «Оскар» и «Эмми». Однако не всех поклонников Гарри Поттера устроил кастинг на роль Северуса Снейпа, которого сыграет темнокожий актер, что отличает его от книжного первоисточника.

Главным отличием новой адаптации от прошлой экранизации будет план посвятить каждый сезон одной из семи книг Дж. К. Роулинг, что позволит более подробно рассказать о материале из книг, который фильмы не могли показать из-за ограничений по хронометражу.

Дата выхода сериала пока что официально не объявлена, но различные инсайды указывают на релиз в конце 2026 или в начале 2027 года.