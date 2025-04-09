Паттинсон может сыграть главного злодея – Скитейла

Роберт Паттинсон стал одним из самых востребованных актеров в Голливуде за последние годы. За свою карьеру он уже успел сняться как в главных ролях громких блокбастеров, так и в менее заметном независимом кино. На данный момент Роберт Паттинсон принял участие в работе с такими именитыми режиссерами, как Кристофер Нолан, Роберт Эггерс, Мэтт Ривз и Пон Чжун Хо.

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The Hollywood Reporter сообщает, что на данный момент он является одним из главных претендентов на одну из значимых ролей в фильме «Дюна 3» Дени Вильнёва. Актер рассматривается на роль злодея Скитейла, который выступает лидером заговора против императора Пола Атрейдеса. Также известно, что у фильма будет подзаголовок «Мессия».

Примечательно, что это будет не первый фильм, где Роберт Паттинсон и Тимоти Шаламе будут противостоять друг другу. Паттинсон уже выступал в качестве противника Шаламе в фильме «Король Англии» 2019 года, который был снят для Netflix.

Сейчас Паттинсон занят съемками в грядущей «Одиссее» Кристофера Нолана, а ближе к концу года приступит к работе над сиквелом «Бэтмена» Мэтта Ривза.

Хотя на момент написания новости «Дюна: Мессия» официально не была добавлена в календарь релизов Warner Bros., у студии зарезервирована дата в декабре 2026 года, которая может отойти именно этой картине.