На этот раз за дистрибьюцию фильма будет отвечать Paramount вместо Sony.

Как и любая невероятно успешная франшиза, Angry Birds привлекла достаточно внимания, чтобы быть адаптированной в виде фильма. В последние годы видеоигровые адаптации собирают все больше аудитории вокруг себя, Minecraft в кино, например, является недавним примером. Первые два фильма по известной мобильной игре вышли в 2016 и 2019 годах. Они может и не били рекорды по сборам, но при своем бюджете приносили прибыль создателям. Теперь птицы вернулись, и третий фильм запланирован к выходу в кинотеатрах в 2027 году.

Фильм был анонсирован еще летом 2024 года с небольшим тизером, который оповещал о начале работ. С тех пор новостей о фильме не было. Триквел «Angry Birds в кино» будет распространять Paramount Pictures, а не Sony. Режиссером фильма станет Джон Райс, который работал над первой частью. На данный момент известно не так много о сюжете третьего фильма.