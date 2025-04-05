Фильм собрал больше своих конкурентов в премьерный день/

Фильм по мотивам популярной игры «Майнкрафт» дебютировал в этот четверг в мировом прокате. Первоначальные отзывы критиков были смешанными, а рейтинг фильма продолжает падать. Сейчас он находится на уровне 48%. Неоднозначные отзывы предрекали фильму кассовый провал, однако все случилось ровно наоборот, а отзывы зрителей являются в 85% случаев положительными (основаны на 1000 оценок с Rotten Tomatoes).

«Майнкрафт» смог удивить всех аналитиков и составителей прогнозов, установив рекорд по сборам в день премьеры за всю историю экранизаций видеоигр. Сборы в США (домашний прокат) составили 10.6 миллионов долларов, что является абсолютным рекордом, оставляя «Пять ночей с Фредди» и его 10.3 миллиона позади.