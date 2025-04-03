Критикам не особо пришлась по вкусу новая адаптация видеоигры

Фильм «Майнкрафт», который сегодня получил премьеру в некоторых странах мира, получил первые отзывы на популярном агрегаторе отзывов Rotten Tomatoes. Процент положительных отзывов составил 52%, которые основаны на 52 рецензиях. Несмотря на то, что большинству, хоть и не подавляющему, фильм понравился, такой процент отзывов означает «гнилой» статус фильма. Сертификат свежести фильм получает, если набирает более 60% положительных отзывов.

В фильме хвалят выбор актеров, сыгравших главные роли, в частности, хвалят Джека Блэка, сыгравшего Стива, протагониста игры. Также хвалят позитивный тон фильма, несмотря на шаблонный и предсказуемый сюжет, который получил массу критики.

Если сравнить «Майнкрафт» с другими адаптациями видеоигр, то все не так уж и плохо. Например, «Супербратья Марио» 2023 года получил 59% свежести и смог собрать более 1 миллиарда долларов в прокате, несмотря на «гнилой» значок. У другой успешной адаптации, недавнего «Соника 3» рейтинг свежести 85%, однако фильм сумел привлечь меньше зрителей, собрав кассу примерно в 500 миллионов долларов.

Прогнозы аналитиков указывают на то, что «Майнкрафт» будет одним из самых кассовых фильмов года на данный момент. Ожидается, что только в США картина соберет более 65 миллионов долларов в эти выходные, а мировые сборы ожидаются порядка 140 миллионов. Это будет хороший показатель для фильма с бюджетом в 150 миллионов долларов. Сарафанное радио может сделать свое дело, если массовому зрителю понравится фильм. Очевидно, что фильм рассчитан на широкую семейную аудиторию, поэтому будет интересно посмотреть, насколько большую кассу он сможет заработать к концу проката.