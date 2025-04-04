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Amogus54
Grand Theft Auto 5 будет доступна в Game Pass на PC и Xbox 15 апреля
Ранее игра была в подписке от Microsoft, но только для Xbox

Grand Theft Auto 5 вернется в Game Pass совсем скоро – 15 апреля. Игра была в сервисе в 2020 году, однако её оттуда убирали. Также она была доступна только для консолей, а теперь хит от Rockstar появится в подписке и для ПК геймеров.

Ровно месяц назад, 3 марта, на ПК вышло улучшенное "Enhanced" издание игры. В подписке игроки смогут выбрать, в какую версию они хотят играть. В новой версии имеются улучшенная графика, звук и использование современных технологий – трассировка лучей, апскейлеры и другие особенности. Помимо улучшений в новой версии также есть и минусы в виде небольших графических артефактов при работе трассировки лучей, а также проблемы с переносом персонажа из GTA Online Legacy в GTA Online Enhanced.

Само собой будет доступ к онлайн-режиму без дополнительных затрат. В улучшенной версии также слегка изменилось начало для новых персонажей в GTA Online. Добавление игры в подписку будет отличной возможностью сыграть в игру, не тратя своих денег на покупку игры.

Помимо анонса GTA 5 в своей подписке, Microsoft призвала владельцев Xbox Ultimate, PC и Standard — следите за новостями 15 апреля, чтобы получить любимое напоминание о том, какими играми пополнится подписочный сервис.

#microsoft #новости игр #новости игровой индустрии #xbox #rockstar games #gta 5 #gta 5 legacy #gta 5 enhanced #pc game pass #pc gamepass
Источник: news.xbox.com
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