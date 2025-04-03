NetEase, разработчики Marvel Rivals, официально представили трейлер второго сезона игры. Второй сезон будет иметь название «Hellfire Gala», посвященный команде Люди-икс, у который была одноименная линейка комиксов. Сезон будет сосредоточен на Кракоа, острове мутантов. Однако временной шторм забрасывает его в 2099 год, оставляя героев искать путь назад. В будущем мире наступила Эра Альтрона, который появится в качестве главного злодея сезона.
Трейлер открывает Эмма Фрост, одна из мутантов вселенной Marvel, затем в трейлере появляются знакомые персонажи в новых обликах. Ожидается, что в новом сезоне появятся скины для следующих персонажей:
- Черная пантера
- Черная Вдова
- Брюс Баннер
- Капитан Америка
- Плащ и Кинжал
- Луна Сноу
- Мэджик
- Шторм
- Псайлок
- Росомаха
Возможно, в будущем появятся дополнительные скины, так как уместить все в минутном трейлере довольно тяжело. Узнать больше о новом контенте можно будет с первыми патчноутами, которые появятся ближе к релизу обновления.
В трейлере подтвердили, что 2-й сезон стартует практически через неделю, 11 апреля.