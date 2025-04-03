Трейлер Marvel Rivals показывает дату старта второго сезона, а также новых персонажей и скины

NetEase, разработчики Marvel Rivals, официально представили трейлер второго сезона игры. Второй сезон будет иметь название «‎Hellfire Gala», посвященный команде Люди-икс, у который была одноименная линейка комиксов. Сезон будет сосредоточен на Кракоа, острове мутантов. Однако временной шторм забрасывает его в 2099 год, оставляя героев искать путь назад. В будущем мире наступила Эра Альтрона, который появится в качестве главного злодея сезона.

Трейлер открывает Эмма Фрост, одна из мутантов вселенной Marvel, затем в трейлере появляются знакомые персонажи в новых обликах. ‎Ожидается, что в новом сезоне появятся скины для следующих персонажей:

Черная пантера

Черная Вдова

Брюс Баннер

Капитан Америка

Плащ и Кинжал

Луна Сноу

Мэджик

Шторм

Псайлок

Росомаха

Возможно, в будущем появятся дополнительные скины, так как уместить все в минутном трейлере довольно тяжело. Узнать больше о новом контенте можно будет с первыми патчноутами, которые появятся ближе к релизу обновления.

В трейлере подтвердили, что 2-й сезон стартует практически через неделю, 11 апреля.