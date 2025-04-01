Об этом сообщает Том Хендерсон

Не успела Assassin's Creed Shadows выйти, как инсайдеры сообщают о готовящихся к выходу новых играх в серии. Известный игровой журналист из Insider Gaming, а также авторитетный инсайдер Том Хендерсон сообщает, что новая игра под кодовым названием Invictus должна выйти до конца этого года. Примечательно то, что это будет не новая одиночная игра по типу Shadows, Valhalla и других, а самостоятельный многопользовательский спин-офф, в разработке которого помогают специалисты из других популярных онлайн игр от Ubisoft – For Honor и Rainbow Six Siege. Более подробной информации о проекте на данный момент нет.

Вице-президент и исполнительный продюсер серии Assassin's Creed Марк-Алексис Коте ранее говорил о том, почему игры Assassin's Creed имеют потенциал быть многопользовательскими. По его словам, потенциал онлайн составляющей игр не был раскрыт в полной мере, а Анимус имеет все возможности помочь его раскрыть. В ранних играх серии были попытки в кооператив, но они не сыскали популярности среди игроков.

Другой игрой из серии, которая может выйти в этом году является ремейк всеми любимой Black Flag или новая игра под кодовым именем Hexe. Hexe – это следующая основная часть серии, действие которой, как сообщается, будет происходить в Германии XVI века.

Несмотря на грандиозные планы Ubisoft, Том Хендерсон относится к ним со скептицизмом. Все из-за множественных переносов Assassin's Creed Shadows, выход которой изначально планировался на сентябрь 2024. Из-за доработок Shadows новые игры все же могли быть передвинуты на более поздний срок.