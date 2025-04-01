Добавили несколько новых коллекций скинов, которые будут выпадать игрокам каждую неделю

Ночью с 31 марта на 1 апреля Valve выпустила новое обновление для игры Counter-Strike 2. Размер обновления составляет 2.2 гигабайта.

В игру добавили несколько новых коллекций скинов, часть из которых будет выпадать игрокам в еженедельном дропе, по достижении нового уровня в игре. В игру добавили коллекции Ascent, Boreal и Radiant. В связи с этим из списка еженедельного дропа удалены четыре коллекции оружия: «Bank», «Italy», «Lake» и оригинальная коллекция «Train».

В арсенале, доступ к которому приобретается отдельно, прибавилась коллекция «Train 2025» и новый кейс Fever, а также новый предмет ограниченной серии – дробовик XM1014 «Solitude».

Всего в игре появилось 70 новых скинов, некоторые из них были созданы русскоязычными авторами. Некоторые из ни хуже успели дать интервью различным телеграм каналам, в котором поделились впечатлениями. Практически все отмечают удивление от того, что их работы добавили в игру, такое первое апреля они запомнят надолго. Для одного из авторов это была первая работа, когда-либо загруженная в мастерскую Steam, и Valve сразу её приняли.

Были переработаны некоторые локации на картах. Так, на Inferno был скорректирован «Банан», теперь он больше похож на свою версию из CS:GO, были изменены или удалены некоторые другие мелкие объекты на карте.

Небольшие изменения претерпела карта Train. Были исправлены ошибки на картах, а также заменены некоторые объекты для лучшего отображения в игре.