Первые моды начали появляться, а самым популярным оказался мод, отключающий блюр в душе

Новую игру inZOI, которая уже вышла в ранний доступ, часто сравнивают с серией игр The Sims, поскольку это первый крупный конкурент на рынке за последнее время. Игра представляет собой симулятор жизни, как и The Sims, но это не единственный общий момент.

Как и в играх от Maxis, в inZOI персонажи должны ходить в душ и в туалет, во время этих моментов игра включает цензуру в виде блюра. Не всех геймеров устраивает такая цензура, поэтому одним из самых популярных модов для inZOI на данный момент является удаление этого блюра в такие моменты. Учитывая популярность мода Wicked Whims для The Sims и других подобных модов, не удивительно, что такой мод довольно быстро появился для inZOI. На данный момент его скачали более 20000 игроков.

Тем не менее, отключение блюра не показывает каких-то скрытых текстур, которые некоторые могли ожидать. Разработчики предусмотрели такое поведение игроков, и под блюром персонажи находятся завернутыми в полотенца.

Более популярным модом является mod enabler, который позволяет в принципе устанавливать моды на игру. Помимо удаления блюра, присутствуют куда более интересные и практичные моды. Например, пользуются популярностью мод, отключающий стартовые видеоролики и неприятные визуальные эффекты (виньетка, зернистость и т.д.).

Игра вышла в ранний доступ 27 марта 2025 года, и ей предстоит долгий путь развития, состоящий из обновлений и технических исправлений.