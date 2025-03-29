Все они связаны с кооперативной составляющей игры

После успеха It Takes Two многие с нетерпением ждали, что разработчики из Hazelight Studios смогут предложить в новой игре Split Fiction. Игра вышла 6 марта этого года и моментально стала хитом не только в нише кооперативных игр, но и среди всей индустрии. Игра была тепло принята как критиками, так и обычными игроками.

Благодаря своему успеху, игра смогла побить три различных мировых рекорда. Split Fiction установила три мировых рекорда Гиннесса:

Самая популярная локальная кооперативная игра в истории Steam;

Самые высокие продажи кооперативной игры за 48 часов;

Рекордные продажи кооперативной игры за первую неделю — 2 миллиона копий.

Помимо установки рекордов, игра уже готовится получить свою экранизацию в виде полнометражного фильма. Об этом ранее сообщала Variety, а за разработку готовится отвечать продюсерская компания Story Kitchen.