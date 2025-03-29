Об этом и многом другом сообщил Ska'Vorah.

Известный среди фанатов Overwatch и Overwatch 2 инсайдер под ником Ska'Vorah сообщает, что Blizzard планирует избавиться от цифры "2" в названии своего популярного шутера. Ska'Vorah часто предсказывает, какие косметические предметы появятся в игре, так что его к его инсайдам стоит, как минимум, прислушаться.

Также в игре будут разделены скины персонажей, в соответствии с их версией. Так, скины из классического Overwatch будут иметь отметку "Classic", а из последующего Overwatch 2 будут отмечены как "Valorous".

Активные и ушедшие из игры пользователи уже успели обсмеять такое решение, поскольку изначально выпуска Overwatch 2 никто не просил. Геймеры лишь хотели достойных обновлений для оригинальной игры.

После изменений, которые произошли от перехода к Overwatch 2, многие игроки покинули проект, так как были не согласны с такой политикой Blizzard. Теперь, по всей видимости, разработчики стараются задобрить игроков возвращая им то, что у них было ранее. Например, ведется активное тестирование классического формата 6х6, который может быть уже введен в игру в ближайшее время, возможно при возврате к Overwatch.