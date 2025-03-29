Впереди выходные, а значит, что пиковый онлайн может вырасти

Нашумевший симулятор жизни inZOi, который многие нарекают главным конкурентом серии The Sims вышел сегодня в релиз, но в раннем доступе. Игроки тепло приняли игру, она имеет 85% положительных отзывов в Steam, что классифицируется как "Очень положительные". На данный момент на странице игры имеется почти 3000 отзывов.

В отзывах люди хвалят графику и реалистичный подход к симуляции жизни. Некоторые даже говорят, что корейская Krafton сделала то, что Maxis и Electronic Arts не сделали за 25 лет. Город ощущается как настоящий, а персонажи двигаются плавно.

Основной целью критики является сам ранний доступ, поскольку сейчас доступно не так много контента, а также присутствуют некоторые баги, а главные фишки игры на данный момент — это создание персонажей и их домов. Также игру критикуют за высокие системные требования, а на данный момент неизвестно, в какую сторону они изменятся со временем.

Разработчики планируют регулярно добавлять новый бесплатный контент на протяжении всего раннего доступа, а известные на данный момент проблемы должны быть решены к полноценному релизу.