Рассмотрим самые интересные моменты из финансового отчета CDPR

CD Projekt Group опубликовала финансовый отчет за 2024 год. В этом году у студии не выходило никаких игр, последним релизом разработчиков является DLC Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, которое вышло 26 сентября 2023 года. CD Projekt отмечает, что этот год является самым доходным среди всех тех, когда у студии не было никаких релизов. Судя по всему, у выпущенных проектов довольно длинный хвост продаж, что не может не радовать инвесторов. Сарафанное радио и скидки в цифровых магазинах делают своё дело – Cyberpunk 2077 до сих пор появляется в топах продаж Steam.

На данный момент в компании ведется усердная работа сразу над пятью проектами. Среди них:

The Witcher 4, которая будет первой игрой новой трилогии. Над ней сейчас ведется самая активная работа, в проекте участвуют 411 разработчиков. В декабре 2024 года был представлен первый трейлер игры, из которого стало ясно, что главной героиней будет Цири. Над ремейком The Witcher 1 ведется работа совместно со студией Fool's Theory. В разработке также находится сиквел Cyberpunk 2077, над которым трудятся 84 разработчика. Игра имеет кодовое название Project Orion. Совместно с дочерней студией The Molasses Flood в Бостоне ведется работа над мультиплеерной игрой во вселенной The Witcher. Проект имеет кодовое название Project Sirius, над ним работают 49 человек. Самым таинственным является Project Hadar. На данный момент известно, что ведется разработка концептов для проекта по неназванной другой франшизой.

Как описано выше, CD Projekt Red активно сотрудничает с другими студиями, которые помогают им в разработке игр. Однако, сотрудничество не заканчивается на разработке игр. Сообщается, что студия ведет переговоры по привлечению партнеров для создания новых мультипликационных проектов во вселенной Cyberpunk 2077.

Из других интересных деталей отмечается: