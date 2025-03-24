Анонимный криптомиллионер пожертвовал внушительную сумму автору репаков

FitGirl, один из самых известных авторов пиратских репаков на данный момент, начал сбор средств на поддержание своей работы и функционирование сайта. В одном из постов на своем сайте репакер напомнил, что время от времени приходится собирать деньги с пользователей, которые неравнодушны к такой работе.

На сайте автора нет рекламы, а загрузка пиратских игр ничего не стоит. В сообщении написано, что никто не зарабатывает на таком хобби, цель сбора – просто покрыть технические расходы, а у донатеров появится возможность выразить свою поддержку и солидарность с автором.

Говорить «спасибо» через криптовалюту начали многие пользователи. Энтузиасты уже провели поиск по указанному криптокошельку и обнаружили, что жертвователей оказалось очень много. Большинство, конечно, донатило не самые большие суммы – от нескольких долларов до 20. Однако среди них притаился неизвестный криптомиллионер, который пожертвовал внушительную сумму в 42 572 доллара.

На Reddit многочисленные пираты поделились своими намерениями помочь сайту. Люди пишут о том, что благодаря FitGirl, они смогли поиграть в множество популярных игр и были рады помочь. Такой консолидированный сбор средств показывает, что существуют пираты, которые не платят за игры не из-за нехватки денег, а из-за своего принципиального несогласия с мейнстримной политикой в игровой индустрии.