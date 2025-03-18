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Amogus54
Resident Evil 3 Remake теперь доступна на iPhone, iPad и Mac
Capcom продолжает расширять аудиторию Resident Evil

Ремейк культовой игры Resident Evil 3 от Capcom вышел почти пять лет назад – в апреле 2020 года. С тех пор игра посетила множество устройств, а теперь добралась и до платформ от Apple. Capcom выпустила свой хит на Mac, iPhone и iPad. 

В игру даже можно сыграть бесплатно, но это будет лишь демоверсия. Полная же игра продается на данный момент по цене в $9.99, а весь дополнительный контент для игры может быть доступен за $1.99. Однако это ограниченное по времени предложение, поскольку на игру действует скидка в размере 67% от полной цены. 

Для запуска Resident Evil 3 Remake потребуется модель iPhone 15 Pro или iPhone 16, а также iPad и Mac с чипом M1 или более новой версией. Игра поддерживает кросс-прогресс на поддерживаемых платформах Apple, поэтому игроки могут продолжать свой прогресс независимо от того, на каком устройстве они играют. То есть достаточно будет приобрести игру лишь один раз, если вы планируете играть параллельно на нескольких устройствах.

Capcom утверждает, что игра весит около 31 ГБ, однако для процесса установки требуется, чтобы свободного места было как минимум вдвое больше места. Для первого запуска также потребуется доступ к интернету.


#новости игр #новости игровой индустрии #resident evil #resident evil 3 #resident evil 3 remake
Источник: apps.apple.com
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