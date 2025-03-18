Несмотря на то, что патч вышел несколько дней назад, детали объявили только сейчас

Grand Theft Auto 5 вышла две недели назад и успела стать одним из главных провалов для Rockstar Games за последнее время. Игру прохладно приняли, у нее всего лишь 57% положительных отзывов в Steam, что делает её одним из самых низко оценённых проектов студии. Игру продолжают ругать за некоторые спорные решения, но больше всего критики получает техническая составляющая и невозможность для большой части игроков перенести прогресс в новую версию из GTA 5 Legacy.

Однако Rockstar Games не оставила всё как есть и начала стабильно выпускать обновления. Одно из таких обновлений вышло 13 марта, но без списка изменений от разработчиков. Дошло до того, что геймеры начали сами искать изменения в игре. Тем не менее, спустя несколько дней разработчики всё же выпустили патчноут.

Это обновление не стало каким-либо масштабным, и по большей степени исправляла ошибки, связанные с трассировкой лучей, DLSS и другими техническими деталями. Добавили несколько сообщений об ошибках и исправили критические баги, приводившие к вылету игры. Rockstar также решила другие проблемы, связанные с ее подпиской на GTA+, которая не работала должным образом. Долгожданного фикса переноса персонажа игроки пока что не дождались.

Полный список изменений, предоставленный Rockstar Games на их официальном сайте.



