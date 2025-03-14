Разработчики продолжают чинить игру

Изначально Marvel's Spider-Man 2 вышла эксклюзивно для PlayStation 5 в октябре 2023 года, но спустя полтора года вышла и на ПК. Insomniac Games и Nixxes обещали ультимативную версию, в которой будут все самые продвинутые технологии, такие как улучшенные отражения с трассировкой лучей, поддержка DirectStorage, DLSS, FSR, генераторы кадров и многое другое. Однако на релизе все получилось не так замечательно, как рассказывали трейлеры игры, а технические улучшения были таковыми лишь на бумаге.

Игроки на ПК сообщали о различных проблемах, таких как плохая оптимизация, фризы и просадки ФПС при перемещении по карте, некорректное масштабирование, вылеты игры и общая нестабильность. С момента выхода игры на ПК 30 января 2025 разработчики не переставали регулярно выпускать патчи, что помогало улучшить ситуацию. Спустя полтора месяца после релиза для игры выходит уже пятое крупное обновление.

Одним из самых заметных изменений в последнем патче является обновление DirectStorage до версии 1.2.3, которое, как ожидается, уменьшит падение кадров, связанное с подгрузками локаций во время перемещения по открытому миру и во время катсцен. Обновленный DirectStorage обещает улучшить производительность для игроков с видеокартами, чей объем видеопамяти менее 8 Гб. Кроме того, в патче оптимизирована производительность при игре за Венома, сражениях с врагами-симбиотами и любых внутриигровых катсцен.

Новое обновление Marvel's Spider-Man 2 также улучшает работу Nvidia DLSS Ray Reconstruction, что должно значительно снизить шум для теней на лицах и улучшить общую трассировку отражений и глобального освещения.

Помимо улучшений производительности, последний патч решает несколько проблем для интерфейса, который не работал должным образом во время некоторых побочных квестов, когда активны генерация кадров и масштабирование. Полное описание списка обновлений можно прочитать в патчноуте разработчиков.

Геймеры оценили обновление, а рейтинг игры в Steam поднялся на пару значений до 71%