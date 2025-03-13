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Amogus54
Warhorse Studios выпустила патч 1.2 для Kingdom Come: Deliverance 2
Первое крупное обновление контента добавляет парикмахерские, а также исправления ошибок и другие улучшения

С момента релиза одной из самых ожидаемых игр 2025 года прошло чуть больше месяца и Warhorse Studios выпустила большое бесплатное обновление с новым контентом и исправлением ошибок. Kingdom Come: Deliverance 2 уже стала чрезвычайно успешной для Warhorse и Deep Silver, но гигантская RPG не обошлась без ошибок и багов.

В патче 1.2 от 13 марта во внутриигровом мире появились парикмахеры, где можно обновить прическу и бороду для главного героя. Игра также получила официальную поддержку модов через Steam Workshop, а также большое количество исправлений багов и ошибок. Было исправлено поведение NPC, проведены изменения в балансе игры, в боевой системе и некоторых анимациях. 

Хардкорный режим, в котором игрокам придется ориентироваться по миру без маркера на карте и с урезанным интерфейсом, а также с тремя перками для усложнения игры будет доступен позже. В этом обновлении разработчики не стали добавлять такую функцию.

Первое крупное обновление для Kingdom Come: Deliverance 2 стало доступно для загрузки на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.

#новости игр #новости игровой индустрии #kingdom come deliverance #warhorse studios #warhorse #kingdom come deliverance 2 #kingdom come #kingdom come: deliverance 2 #дэниел вавра
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