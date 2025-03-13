Первое крупное обновление контента добавляет парикмахерские, а также исправления ошибок и другие улучшения

С момента релиза одной из самых ожидаемых игр 2025 года прошло чуть больше месяца и Warhorse Studios выпустила большое бесплатное обновление с новым контентом и исправлением ошибок. Kingdom Come: Deliverance 2 уже стала чрезвычайно успешной для Warhorse и Deep Silver, но гигантская RPG не обошлась без ошибок и багов.

В патче 1.2 от 13 марта во внутриигровом мире появились парикмахеры, где можно обновить прическу и бороду для главного героя. Игра также получила официальную поддержку модов через Steam Workshop, а также большое количество исправлений багов и ошибок. Было исправлено поведение NPC, проведены изменения в балансе игры, в боевой системе и некоторых анимациях.

Хардкорный режим, в котором игрокам придется ориентироваться по миру без маркера на карте и с урезанным интерфейсом, а также с тремя перками для усложнения игры будет доступен позже. В этом обновлении разработчики не стали добавлять такую функцию.

Первое крупное обновление для Kingdom Come: Deliverance 2 стало доступно для загрузки на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.