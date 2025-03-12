Братья Энтони и Джо Руссо продолжают делиться подробностями о фильмах

Недавно режиссерский дуэт братьев Руссо дал интервью TechRadar, в котором они поделились с поклонниками новой информацией о новых двух частях «Мстителей». Они рассказали, что история не будет основываться на какой-то одной конкретной линейке комиксов, а будет черпать вдохновение сразу из нескольких источников.

Фильмы будут включать в себя элементы двух линеек комиксов с подзаголовком «Secret Wars», которые выходили в 1984 и в 2015 году. Это заявление является на данный момент одним из немногих официальных заявлений, касающихся сюжета фильмов. Несмотря на одинаковое название, эти в этих комиксах описываются совершенно разные события. В оригинале 1984 года космическая сущность по имени Потусторонний переносила героев и злодеев на отдельную планету, чтобы они сражались там ради его развлечения. Версия 2015 года представляла собой несколько другую концепцию. В этой истории сталкивались не просто герои и злодеи, а целые вселенные, что привело к разрушению мультивселенной и к созданию Мира Битв, где всем правил богоподобный Доктор Дум. Братья поведали, что будут основываться на этих комиксах, но обязательно привнесут что-то своё. Опираясь на обе эти истории, Руссо, по-видимому, создадут сюжет, который смог бы объединить все проекты, которые выходили в рамках «Саги Мультивселенной», начиная с 2021 года.

Недавно браться прокомментировали утечки концепт-артов и объявили о повышенной защите от сливов во время съёмок, которые начнутся в следующем месяце.

Выход фильма «Мстители: Судный день» запланирован на 1 мая 2026 года, а «Мстители: Секретные войны» — на 7 мая 2027 года.



