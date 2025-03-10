Режиссеры сообщили, что со съемок точно ничего не утечет в сеть

Недавно в сеть утекло большое количество концепт-артов для грядущего большого кроссовера «Мстители: Судный день», по которым многие фанаты кинокомиксов уже сообразили, о чем будет фильм. Теперь пользователи знают, какие основные персонажи появятся в ленте, и как будут выглядеть локации фильма.

Съемки пятой части «Мстителей», которые положат начало концу Саги Мультивселенной, должны стартовать уже через месяц в Лондоне, и у режиссеров спросили, как они будут сохранять секретность, чтобы не допустить новых несанкционированных утечек материалов.

Режиссеры заявили, что большая часть съемок будет проходить в закрытых павильонах, чтобы снизить к минимуму доступ папарацци к производству фильма. Открытые же локации для съемок подбираются, исходя из соображений такой же безопасности, сводя к минимуму доступ третьих лиц к кинопроизводству картины. Джо Руссо заявил, что никто не сможет узнать все детали фильма, пока не посмотрит фильм в кинотеатре. В течении полугода будут завершены съемки «Судного дня» , а следующим летом планируется завершить съемки «Секретных войн».

Режиссеры дали понять, что «Судный день», скорее всего, будет своего рода аналогом «Войны бесконечности» с приблизительной продолжительностью 150 минут , в то время как «Секретные войны» могут быть похожи на «Финал» с продолжительностью в три часа.