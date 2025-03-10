Об этом рассказал новый трейлер игры на официальном канале Call of Duty на YouTube

Уже больше одного года фанаты Call of Duty: Warzone и другие неравнодушные к этому проекту геймеры ожидают возвращения популярной карты Верданск. Слухи о её возвращении ходят в сети с декабря 2023 года, и только сейчас об этом было официально объявлено в виде синематик трейлера на официальном YouTube канале Call of Duty. Всеми любимая карта вернется в игру уже менее, чем через месяц – 3 апреля.

Оригинальная Call of Duty: Warzone была выпущена ровно пять лет назад, 10 марта 2020 года. Очевидно, что таким образом разработчики сделали подарок сообществу. Однако Activision пока не сообщает, будут ли в игре проводиться дополнительные акции по поводу пятилетнего юбилея игры. Тем не менее, такой жест определенно заставит в игру вернуться игроков, которые застали начало проекта.

Также такой ход может стать решающим моментом для шутера. На прошлой неделе в сети появился отчет, из которого можно сделать предположение, что Activision может в обозримом будущем прекратить поддержку Warzone. Возможно таким образом издатель проверяет активность игроков, что может решить дальнейшую судьбу проекта.