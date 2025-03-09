Игра будет поддерживать кроссплей между всеми современными платформами – PS5, Xbox и ПК.

Forza Horizon 5 от Microsoft на данный момент является одним из самых ожидаемых релизов для PlayStation 5 в ближайшее время, игра выйдет 29 апреля для владельцев максимального издания Premium Edition. Гоночная игра от Playground Games будет поддерживать кроссплей между всеми современными платформами – PS5, Xbox и ПК, а также будет поддерживать улучшенную графику и оптимизацию для PlayStation 5 Pro.

Однако, являясь игрой от Microsoft, Forza Horizon 5 будет обладать одним важным требованием, которое не оценили самые ярые поклонники Sony. Для того, чтобы можно было сыграть в игру, необходимо привязать учетную запись Microsoft к своему аккаунту PlayStation Network. Даже если игрок ранее использовал свою учетную запись Microsoft для многопользовательских игр Xbox, таких как Sea of Thieves , ему нужно будет повторить привязку специально для Forza Horizon 5.

Поклонники PlayStation обеспокоены тем, что если система привязки когда-либо будет отключена, игра может стать неиграбельной на PS5. К этим опасениям добавляется решение Microsoft отказаться от физического релиза версии Forza Horizon 5 для PS5, не оставив альтернативного способа доступа к игре помимо цифрового магазина.