В феврале 2025 года число китайских пользователей Steam резко возросло и превысило 50% от общей мировой базы игроков

Китайский игровой рынок продолжает расширяться из года в год, и китайские геймеры составили уже более половины пользователей Steam в прошедшем месяце.

По данным Valve, в феврале этого года число пользователей, говорящих на китайском языке, выросло на 20,88%, значительно превзойдя число англоговорящих пользователей, а общий процент китайских пользователей составил 50,06 %. Это число очень сильно впечатляет, особенно на фоне того, что ещё в январе данный показатель составлял всего 29,18%. Для сравнения, показатель англоязычных пользователей Steam в феврале 2025 года составил 23,79%. То есть геймеров, для который китайский язык является основным уже в два раза больше, чем англоговорящих.

Хотя рост этой доли пользователей был ожидаем, поскольку в Китае большие новогодние праздники в это время, он оказался крайне впечатляющим и превысил все прогнозы. Например, в прошлом году рождественский сезон увеличил ежемесячное соотношение англоговорящих пользователей до 42,14%.

Одним из факторов, повлиявших на такой бурный рост является, несомненно, релиз китайской игры Black Myth: Wukong, которая имела невероятный успех и была продана тиражом более, чем в 20 миллионов копий по всему миру. Хотя игра и вышла летом 2024 года, по всей видимости, многие пользователи только на праздниках решили в нее сыграть. Присутствие крупных отечественных игр в Steam, вероятно, значительно повысило активность китайских пользователей на платформе.

Учитывая активное развитие китайской игровой индустрии, этот тренд может сохраниться и в будущем, постепенно увеличивая постоянное присутствие гемеров из Поднебесной на платформе.