Sony продолжает поддерживать ПК-версию своей игры новыми патчами.

Один из главных эксклюзивов PlayStation5, Marvel's Spider-Man 2, был выпущен на ПК в январе этого года. Однако многие геймеры столкнулись с различными техническими проблемами в игре, игра получила множество отрицательных отзывов и оставила негативное впечатление. У некоторых наблюдались самые разные баги, а так же критические ошибки, которые портили всё впечатление от игры.

С момента релиза игра получила несколько патчей для улучшения производительности игры на ПК. Совсем недавно вышел четвертый патч, который так же является первым в марте, принеся с собой большое количество исправлений ошибок и улучшений стабильности. На данный момент в Steam игра имеет 70% положительных отзывов, что определяется как «в основном положительные».

Мартовский патч для Marvel's Spider-Man 2 в основном ориентировано на обеспечение более плавной работы игры на ПК и Steam Deck. Обновление 1.305.0.0 предлагает ряд исправлений ошибок и сбоев, включая устранение ошибок, связанных с трассировкой лучей. Также повышена оптимизация использования ядер процессора и видеокарты, исправлены баги при игре с клавиатурой и мышью и другие мелочи.

Nixxes Software, сделавшая порт для ПК, призывает игроков продолжать отправлять отзывы о проблемах, которые остались после обновления.