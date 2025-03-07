Недавно сформированная студия PlayStation в Лос-Анджелесе работает над новым IP.

В начале года стало известно, что компания Sony открыла в Лос-Анджеле совершенно новую игровую студию, которая, предположительно, начала разрабатывать совершенно новую игру, не связанную с уже существующими известными франшизами.

По всей видимости, информация о новой игре по новому IP начинает понемногу подтверждаться. Студия активно ищет себе сотрудников и опубликовала вакансии, что не осталось без внимания общественности. Например, была обнаружена вакансия на место дизайнера игровых систем, по которой уже многое можно сказать о грядущей игре.

Судя по требуемым навыкам для трудоустройства, можно ожидать в новой игре следующие составляющие:

Игровым движком выступает Unreal Engine 5;

В новом проекте делается большой упор на кооперативный мультиплеер;

В игре стоит ожидать обширную онлайн-составляющую, перемещение по миру, различные виды оружия и способностей.

Ожидаются лайв-сервисные механики

Таким образом, можно предположить, что Sony разрабатывает очередной геройский шутер или кооперативную игру, которая сосредоточена на уникальных героях. Ранее в интернете всплывала информация, что одним из ведущих разработчиков в студии является Джейсон Бланделл, который является бывшим главой Deviation Games (студия уже закрыта). Он также известен как создатель зомби-режима в Call of Duty. Однако точного подтверждения этой информации пока нет.



