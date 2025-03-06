В Rockstar Games Launcher, Steam и Epic Games уже доступно обновление для Grand Theft Auto V Enhanced на PC

Обновленная версия Grand Theft Auto 5 Enhanced, которая вышла совсем недавно – 4 марта, должна была принести графические улучшения и улучшить игровой опыт геймеров. Однако, обновление вышло не совсем таким, каким планировалось. Игра получила "смешанные" отзывы в Steam – только 49% пользователей оценили игру положительно. Новую версию ругают за возросшие требования к ПК, при крайне малых изменениях в графике. Но и это не самая главная проблема – люди не могут поиграть со своими друзьями в GTA Online, потому что не могут перенести персонажа из Legacy версии игры. У многих при попытке переноса персонажа появляется сообщение «профиль, связанный с этой учетной записью не может быть перенесен».

Разработчики не сидят сложа руки и уже выпустили первы патч, который исправляет баг, из-за которого FPS не поднимался выше значения 120, если была выключена вертикальная синхронизация. Обновление весит 600 Мб для ПК. Практически одновременно с этим NVIDIA выпустила в релиз драйвер с поддержкой игры, который должен улучшить производительность на RTX видеокартах. Фанаты игры также ожидают поддержки модов в «новой» игре.

Как стало известно, игру уже взломали и слили на торренты, за это отвечает группа RUNE. Защиты Rockstar оказалось недостаточно. Однако на пиратских версиях нельзя поиграть в GTA Online, поэтому сейчас в Steam действует скидка на покупку игры 50%.



