Игра претендует на 11 наград престижной премии, но не на «Лучшую игру».

BAFTA объявила номинантов на 21-ю премию BAFTA Games Awards. В 17 категориях была представлена 41 игра — и Hellblade 2 лидирует со значительным отрывом. Церемония награждения состоится 8 апреля. Senua's Saga: Hellblade 2 от Ninja Theory (Британская компания) стала самой номинированной игрой на премии BAFTA Games Awards в этом году — проект заработал целых 11 номинаций.

Она вошла в финальные шорт-листы в категориях «Анимация», «Художественные достижения», «Аудио достижения», «Британская игра», «Игра за пределами развлечений», «Музыка», «Повествование», «Технические достижения», «Исполнитель главной роли» и две номинации в категории «Исполнитель второстепенной роли».

Игра является сиквелом оригинальной игры Hellblade: Senua’s Sacrifice и продолжает рассказывать историю героини по имени Сенуа в сеттинге исландских викингов. Игра покорила многих игроков своей кинематографичной постановкой, работой со звуком, детальными анимациями лиц и интересной историей.

Узнать, сколько наград она сможет забрать, мы сможем совсем скоро, чуть больше, чем через месяц. 21-я церемония вручения премии BAFTA Games Awards, состоится в Лондоне и будет доступна онлайн-трансляция.