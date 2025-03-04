Релиз классических игр ожидается уже этой осенью, а новой части в 2026 году

Пока поклонники Gears of War ожидают выхода новой игры Gears of War: E-Day, которая теперь ожидается в 2026 году, уже в этом году может появиться возможность вновь вернуться к этой серии.

По словам популярного инсайдера extas1, анонс переиздания шутеров Microsoft состоится на летней презентации Xbox Games Showcase. Выход сборника ожидается осенью этого года. Об этом сборнике уже давно ходят слухи, но теперь они кажутся более правдивыми. Самое примечательное в этой информации то, что этот комплект игр может выйти не только на Xbox Series X/S и ПК, но и на Playstation 5. Ранее этот же источник анонсировал выпуск порта Forza Horizon 5 для PS5.

На данный момент все, что мы действительно знаем о Gears of War: E-Day, это то, что она будет служить приквелом ко всей саге Gears of War. Игра вернет оригинальных главных героев Маркуса Феникса и Доминика Сантьяго и будет рассказывать о главном событии «День разлома». Таким образом, выход обновленных классических игр выглядит логичным шагом перед выходом приквела ко всей серии. Разработчики пока не показывали какие-либо материалы по игре, кроме анонсирующего трейлера летом 2024 года.



