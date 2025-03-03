Художник из Marvel Studios слил концепт-арты грядущего кроссовера

На Reddit уже несколько недель ходит потенциальная теория об одном из наиболее вероятных версий сценария фильма Мстители: Судный День, которая подтверждается недавними сливами концепт-артов.

История со сливом концепт-артов заключается в том, что один из давних художников студии не мог дальше мириться с низкими зарплатами на своем рабочем месте и решил отомстить этим способом. Автор утечки утверждает, что у него есть доступ к другим материалам, и в ближайшем будущем мы можем ожидать еще больше инсайдерской информации, если студия не изменит условия труда.

Пятую часть масштабного кроссовера Марвел хотят сделать с упором на детективный жанр, где один из Мстителей (в слитой версии говорится о Питере Паркере) является главным героем. В один день он просыпается в мире, который ему полностью незнаком. Этот мир целиком контролируется Доктором Думом и никто не помнит всех прошлых событий киновселенной, кроме Человека-Паука.

Главной идеей является тот факт, что злодей в исполнении Роберта Дауни Младшего победил героев уже в самом начале фильма. Историю двигал бы вопрос в духе: «Как он это сделал?». Но это не вся интрига. Концовка была бы аналогична картине «Мстители: Война Бесконечности», где антагонист побеждал бы в конце фильма. Доктор Дум в финале идёт на крайние меры и перезапускает всю хронологию мультивселенной Марвел в виде Мира Битв, после чего стартовали бы «Мстители: Секретные Войны».



