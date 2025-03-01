Фанаты вселенной Гарри Поттера получили хорошие новости.

Продолжение Hogwarts Legacy продолжает обрастать всё новыми подробностями. Известный журналист Bloomberg и надежный инсайдер Джейсон Шрайер поделился информацией по готовящемуся сиквелу.

По его словам, Warner Bros. Games извлекла полезный опыт из провалов Suicide Squad: Kill The Justice League от Rocksteady и Gotham Knights от Warner Bros. Montreal, а также оглядываясь на тренды игровой индустрии в настоящее время. Эти релизы объединяло внедрение в них элементы лайв-сервисных проектов и попытка заработать на каждом игроке. В то время как крайне успешный релиз Hogwarts Legacy таких надстроек не имел и был просто хорошим одиночным приключением. Игру хвалили за проработанный мир, боевую систему и сюжет, в который был грамотно вплетён фан-сервис.

В Hogwarts Legacy 2 планирует закрепить успех оригинала, поэтому так ненавидимые всеми элементы лайв-сервиса в игре будут отсутствовать. Ранее руководство WB Games намекнуло, что продолжение будет наполнено таким контентом, что вызвало недовольство фанатов, которые даже опубликовали петицию с требованием исключить это из игры. На данный момент петиция собрала более 14 тысяч подписей.

Джейсон Шрайер утверждает, что эти разговоры были только для того, чтобы привлечь внимание и финансы акционеров и инвесторов. Хотя он и признаёт, что в WB Games есть амбиции по созданию мультиплеерной игры во вселенной Гарри Поттера.