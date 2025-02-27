У компании грандиозные планы на свою игру

С момента запуска Marvel Rivals в декабре 2024 в игру сыграло более 40 миллионов игроков, что является ошеломляющим успехом для соревновательного шутера в частности, и для игровой индустрии в целом. В своём отчете за четвертый квартал прошлого года NetEase заявили, что планируют поддерживать игру в течение 10 лет и больше.

Одним из приоритетных направлений для разработчиков является создание полноценной киберспортивной дисциплины по этой игре. NetEase сообщили, что дополнительная информация на эту тематику появится позже.

Компания планирует инвестировать в игру и дальше, проводя различные коллаборации с другими медиа и увеличивая количество внутриигрового контента. Разработчики планируют постепенно добавлять новых персонажей, разнообразные карты и косметические предметы. Ранее сообщалось, что NetEase намеревается добавлять нового персонажа в Marvel Rivals примерно каждые 45 дней, то есть игроки будут получать по 8 новых персонажей в год. В это охотно верится, учитывая богатый набор персонажей комиксов Marvel.

Недавно один из инсайдеров заявил, что в игре могут появиться Дэдпул, МОДОК и Хит-Манки.