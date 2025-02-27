Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
NetEase планирует поддерживать Marvel Rivals в течение 10 лет и более
У компании грандиозные планы на свою игру

С момента запуска Marvel Rivals в декабре 2024 в игру сыграло более 40 миллионов игроков, что является ошеломляющим успехом для соревновательного шутера в частности, и для игровой индустрии в целом. В своём отчете за четвертый квартал прошлого года NetEase заявили, что планируют поддерживать игру в течение 10 лет и больше. 

Одним из приоритетных направлений для разработчиков является создание полноценной киберспортивной дисциплины по этой игре. NetEase сообщили, что дополнительная информация на эту тематику появится позже. 

Компания планирует инвестировать в игру и дальше, проводя различные коллаборации с другими медиа и увеличивая количество внутриигрового контента. Разработчики планируют постепенно добавлять новых персонажей, разнообразные карты и косметические предметы. Ранее сообщалось, что NetEase намеревается добавлять нового персонажа в Marvel Rivals примерно каждые 45 дней, то есть игроки будут получать по 8 новых персонажей в год. В это охотно верится, учитывая богатый набор персонажей комиксов Marvel. 

Недавно один из инсайдеров заявил, что в игре могут появиться Дэдпул, МОДОК и Хит-Манки.

#новости игр #новости игровой индустрии #marvel #марвел #netease #netease games #марвел райвалс #marvels rivals
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России предложили построить судоходный канал между Северным Ледовитым и Тихим океанами
3
В России начато проектирование крупнейшего завода по производству редкоземельных металлов
4
В России впервые самостоятельно провели ремонт газовой турбины производства General Electric
6
ASUS предлагает геймерам заменить видеокарты GeForce GTX 10-Series на ASUS Dual GeForce RTX 3060
31
Android Auto 18.3 вышел официально с улучшениями и исправлением ошибок
1
Китайская полупроводниковая промышленность не сможет добиться суверенитета в ближайшие десять лет
3
Трамп заявил о намерениях вернуть оставленное в Афганистане оружие
+
PowerColor представила новую серию видеокарт Radeon RX 7650 GRE Reaper
1
В Wccftech ожидают GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ во второй половине марта, 8 ГБ в первой половине апреля
+
Винсент Д'Онофрио заявил, что Сорвиголова и Уилсон Фиск не появятся в «Человеке-пауке 4»
+
AliExpress закрыл для россиян доступ к компьютерным комплектующим
10
Thermal Grizzly предлагает скальпированные процессоры AMD Ryzen 7 9800X3D
+
Thermal Grizzly начала продажу скальпированных процессоров Ryzen 7 9800X3D с 2-летней гарантией
1
Интегрированные AMD Radeon 840M и 860M оказались на 20-25% быстрее предшественников в Geekbench
+
Casio представила новые модели часов серии AE1600H – AE1600H-1AV, AE1600H-5AV и AE1600H-8BV
+
Xiaomi 15 Ultra с камерой Leica официально представлен в трех цветовых решениях
+
Роскомнадзор доволен работой Steam и не планирует ограничивать доступ к платформе
1
Утечка раскрыла полные спецификации графических карт AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9070
9
Sigma представила новую полнокадровую беззеркальную камеру Sigma BF
+
Microsoft выпускает обновление KB5052077 для Windows 10 с новыми функциями и решением проблем
+

Популярные статьи

Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
93
Лучшие тренажеры и спортивные снаряды при малоподвижном образе жизни — рейтинг 2025 года
31
NoPayStation - классические игры Sony PlayStation бесплатно для "чётких пацанов"
+
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
56
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Февраль)
17
Группа учёных намерена интегрировать в человека ДНК тихоходок, открыв двери покорителям космоса
4
ТОП-7 причин НЕ покупать личный автомобиль, если вы живете в крупном городе
19
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 240
3
Как выбрать робот-пылесос в 2025 году - подробный гайд
2

Сейчас обсуждают

Кирилл Гильманов
21:56
А55 и так был с 8гб оперативы минимум,так что для а56 ничего не измннится в этом плане
Смартфоны Samsung Galaxy A56, A36 и A26 получат новые процессоры и экраны
Waramagedon
21:46
после того как в соседнем доме вспыхнул пылесос и устроил пожар, все желания купить отпали. Лучше сам потрачу полчасика на пылесос и мойку пола.
Как выбрать робот-пылесос в 2025 году - подробный гайд
PanzerK
21:33
Ну иди работай... работяга... мозоль на языке ток не заработай. Хотя может Хуанг оценит твои старания и на пенсию пораньше отправит по причине наличия профессионального заболевания... Пипл у него тупо...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
Ренбокот
21:28
какого статуса? кредит на шее на 5 лет вперёд? ))
ТОП-7 причин НЕ покупать личный автомобиль, если вы живете в крупном городе
dimkahon
21:27
Она могла в шейдеры, мне этого было достаточно. По факту, это была другая видеокарта. Будем спорить?
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
dimkahon
21:26
В те времена конкретно какие? Я не указывал! И кстати, хорошо, когда есть куда пойти и повыбирать, а у нас был тогда всего лишь один магазинчик, где Gf4 Ti 4600 стоила 6К, это было две моих зарплаты в...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
grazer08
21:23
Кто бы мог подумать - опять эти "вероломные северокорейцы" обнесли "многострадальные штаны пендостана" 😂
По мнению ФБР 1,5 млрд долларов у криптобиржи ByBit украли северокорейские хакеры
VAKT
21:19
О да, у меня была. А3D - круть. А потом пришла креатив с её запеченными паттернами, которые были на тот момент удобнее, проще и на выходе давали примерно такую же звуковой картину., и А3D был предан з...
Пользователь Reddit с RTX 5090 увеличил ФПС в 6 раз в некоторых играх, добавив к ней слабую RTX 3050
Денис Гринкевич
21:18
Жесть, 30 лет обижаться на хуанга. Хочешь или нет, рынок диктует свои условия. Я не обращаю внимания не цены вк. Если нет денег можно купить бэу rx 580 и играть в кучу интересных игр, возможно не перв...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
Сергей Анатолич
21:03
Это свобода волеизъявления и демократия? Все колебаются с курсом партии. А если следующим президентом сща какой нибудь педофил или каннибал станет. Весь голливуд этим займётся? Стыдобища!
Голливудская студия Paramount отказывается от политики DEI после прихода Трампа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем