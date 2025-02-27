Новая утечка раскрывает будущих персонажей игры

Спустя более чем через два месяца после релиза, Marvel Rivals от NetEase продолжает собирать вокруг себя ажиотаж и новую аудиторию. Во многом это происходит благодаря регулярным появлениям новых персонажей, геймплей и дизайн которых привлекает новую аудиторию и продолжает удерживать старую.

Инсайдер под ником X0X_LEAK заявил, что в ближайших сезонах в игре планируется появление Дэдпула , Хит-Манки и МОДОКа. Эти инсайды появились благодаря датамайнерам, которые нашли новые фразы у героев, уже присутствующих в игре. Так, например, у Человека-паука есть фраза про "самую безбашенную пушку", а у Капитана Америка и Ракеты про "Странную гигантскую голову", что отсылает на Дэдпула и МОДОКа соответственно. Также были найдены фразы про обезьяну, что намекает на Хит-Манки, одного из немногих персонажей обезьян в комиксах Marvel.

Тем не менее, инсайдер подмечает, что относиться к этому слуху нужно с долей скепсиса, поскольку наличие заранее заготовленных фраз не гарантирует 100% появление каких-либо определенных персонажей.